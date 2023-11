Distrugge col martello lapide al cimitero perché famiglia del defunto non lo paga

Denunciato per estorsione e vilipendio delle tombe un artigiano irpino per aver preso a martellate la lapide di un loculo che aveva realizzato. Lo ha fatto perché i familiari del defunto lo avevano pagato meno di quanto pattuito. È successo a Lioni, in provincia di Avellino.

Qualche giorno prima li aveva avvertiti: "Se non mi pagate quanto abbiamo stabilito, vado al cimitero e distruggo la lapide" e così ha fatto, ha distrutto l'opera con un martello. Dopo essere stato identificato dai carabinieri grazie alle dichiarazioni della famiglia è scattata la denuncia alla procura di Avellino.

