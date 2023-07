Albero cade per il maltempo, lei stava andando a lavoro a piedi: donna muore schiacciata

Una donna di 58 anni è morta, schiacciata da un albero caduto a Lissone, in provincia di Monza e Brianza. L'incidente è avvenuto oggi lunedì 24 luglio, poco prima delle 16, in via Louis Braille 39. Come scrive MonzaToday, la donna percorreva quel tratto di strada abitualmente, per andare al lavoro. Immediato l'intervento di vigili del fuoco, carabinieri e 118. I sanitari, però, hanno potuto solo constatare sul posto il decesso della vittima. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo rimasto incastrato sotto il tronco. Lo rende noto l'azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia.

Continua a leggere su Today.it...