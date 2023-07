Temperature fino a 48 gradi, superati record storici: è allerta meteo estremo

L'Italia è ancora divisa in due da fenomeni meteo estremi: al Nord temporali e piogge, al Centro e al Sud ondate di caldo con picchi di temperatura che rischiano di superare i record storici non solo italiani, ma europei. Tuttavia, nelle prossime ore è previsto il picco dell'attuale ondata di calore e sono attesi nuovi temporali: vediamo cosa dicono le previsioni meteo per oggi lunedì 24 luglio e domani martedì 25.

Le previsioni per oggi 24 luglio 2023: Italia divisa e caldo record

Dal pomeriggio di oggi 24 luglio 2023, secondo le previsioni dell'Aeronautica militare i temporali di forte intensità visti al mattino su Piemonte e Valle d'Aosta si estenderanno al restante settore alpino e prealpino e pedemontano, per poi in serata passare alle pianure più settentrionali di Lombardia e Veneto, e a quelle del Friuli-Venezia Giulia. Fenomeni simili, ma più isolati, anche su Liguria centrorientale ed Emilia-Romagna: nelle aree interessate dai temporali si registreranno forti raffiche di vento.

Dal Centro in giù la situazione è opposta: l'ondata di calore su Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e

Puglia sarà caratterizzata da temperature che toccheranno anche i 45°C - su Puglia e Calabria -, fino a

47°C sulla Sardegna nordorientale e fino ai 48°c sulla Sicilia orientale. Come riporta il meteorologo del Cnr Giulio Betti, in Sicilia e Sardegna verranno raggiunti diversi record di temperatura:

47 °C a Capo San Lorenzo;

46,4 °C a Olbia;

Ustica: 42 °C;

44 °C a Palermo e Catania;

45,4 °C a Decimomannu;

47 °C a Noto;

46,5 °C a Paternò;

44,8 °C a Partinico;

46,1 °C a Lentini.

Sul restante Centro-Sud previste temperature elevate, con punte massime localmente oltre i 38/39°C. Come riporta 3bMeteo, saranno anche le temperature minime a essere elevate: in alcune zone il termometro potrebbe non scendere sotto i 30°C, anche in questo caso con i picchi più alti previsti tra Sicilia e Calabria. Non sono esclusi punte prossime ai 40°C a mezzanotte, come nel caso della Sicilia settentrionale.

Le previsioni per domani martedì 25 luglio 2023: arriva il picco del caldo

Per domani, martedì 25 luglio, secondo le previsioni dell'Aeronautica militare ancora rovesci e temporali anche di forte intensità su Lombardia e Triveneto, in attenuazione serale su settore lombardo e sul Trentino-Alto Adige e in prosecuzione fino alle prime ore notturne su Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Previsti fenomeni moderati anche sul resto del Nord e Toscana, e dal tardo mattino anche su Umbria e Marche, ma in generale esaurimento dalle prime ore della sera. Qualche lieve pioggia pomeridiana anche sui rilievi laziali. Nelle zone temporalesche previste anche forti raffiche di vento.

Decisi venti di maestrale sulla Sardegna, su Emilia-Romagna e regioni centromeridionali. Le temperature dal Centro Italia in giù saranno ancora elevat: fino ai 38°C su Sardegna, Lazio, Marche e Abruzzo, fino ai 39°/40°c su Molise e Campania.

Il caldo dovrebbe toccare il suo picco su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con punte massime fino ai 45/46°c su Puglia, Calabria ionica e Sicilia orientale. Da mercoledì 26 luglio cambia tutto: secondo 3bMeteo è attesa infatti una attenuazione dell'ondata di calore con cali termici anche superiori ai 10 gradi.

