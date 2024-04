Donna trovata morta in casa, gravissimo il marito. Il figlio ai carabinieri: "Tutto è a posto"

Una donna anziana trovata morta nel letto, accanto al lei il marito denutrito e con una gamba in cancrena. Questa la terribile scena che si sono trovati davanti agli occhi forze dell'ordine e soccorritori intervenuti in un appartamento ad Aprica (Sondrio), in Valtellina. A chiamarli sono stati i vicini di casa, insospettiti dal cattivo odore.

"È tutto a posto in casa", avrebbe detto il figlio sessantenne della coppia quando i carabinieri si sono presentati alla porta. Il figlio avrebbe anche impedito l'accesso dei militari dell'Arma, che però sono entrati ugualmente trovando i due anziani nel letto. Il decesso della donna risale, con ogni probabilità da giorni. Il marito è gravissimo. L'uomo è stato soccorso ed è stata avviata un'inchiesta. Occhi puntati in particolare sul figlio, che viveva con i genitori.