Tragico schianto: centauro perde gamba di netto, poi muore in ospedale

E' morto in ospedale Emanuele Puggioni, il centauro algherese, di 28 anni, coinvolto nel tragico incidente di ieri mattina, mercoledì 7 febbraio, sulla strada "dei due mari" che collega Alghero e Porto Torres, in provincia di Sassari.

Troppo gravi le ferite riportate nello schianto frontale tra la sua moto Bmw e una Lancia Ypsilon in località "I Piani", poco prima della zona industriale di San Marco. Trasportato d'urgenza con l'elisoccorso in ospedale al Santissima Annunziata di Sassari, i medici lo avevano sottoposto a un delicato intervento chirurgico perché nel violento impatto aveva subito l'amputazione traumatica della gamba. E' rimasto a lungo aggrappato alla vita il giovane Emanuele Puggioni. In serata il decesso.

Nell'incidente stradale sono rimasti feriti anche la ragazza che viaggiava come passeggera sulla moto guidata da Puggioni e il conducente dell'auto. Le loro condizioni non sono preoccupanti. Quel tratto della strada provinciale 42 è stato, in passato, teatro di numerosi altri incidenti, anche mortali.