Escursionisti bloccati su una roccia: lo spettacolare salvataggio dei vigili del fuoco

Prima il lancio dall'elicottero in volo, poi la messa in sicurezza delle persone da soccorrere e il recupero, il tutto in bilico su una parete rocciosa, mentre sotto di loro le onde si infrangono con violenza sugli scogli. Un salvataggio spettacolare portato a termine dai vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri, martedì 2 aprile, a Capo Noli, in provincia di Savona.

L'equipaggio dell'elicottero Drago VF152 è entrato in azione dopo la richiesta di soccorso di due escursionisti, rimasti bloccati su una roccia a strapiombo sul mare durante un'arrampicata. Dopo aver individuato i due ragazzi, fermi su una roccia e impossibilitati sia a salire che a scendere, i vigili del fuoco si sono avvicinati in elicottero, con uno degli operatori che si è calato con una corda fino a raggiungere i due escursionisti.

Un rapido blitz, ripreso dalla action-cam: il tempo di organizzare le operazioni di recupero in elicottero e portare a termine con successo il salvataggio. I due ragazzi, rimasti feriti in modo lieve, dopo essere stati soccorsi sono stati trasportati all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona).