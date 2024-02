Paziente Rsa muore ma la figlia lo viene a sapere solo 8 giorni dopo

Ha saputo della morte del padre solo otto giorni dopo il decesso, dopo aver chiamato la casa di cura in cui soggiornava per avere informazioni sul suo stato di salute. L’uomo, un anziano di 91 anni ospite di una Rsa in provincia di Rimini, era stato trasferito in ospedale per degli accertamenti ma i parenti non ne sapevano nulla, nessuno li aveva messi al corrente della situazione. Poi la figlia, residente a Cesenatico, quasi per caso ha chiamato la casa di cura per informarsi della salute del padre. Solo allora la donna è venuta a conoscenza del decesso, otto giorni dopo la morte dell'amato genitore. L'uomo infatti è deceduto il 15 gennaio ma la comunicazione alla figlia è stata fatta solo il 23 gennaio. "Assurdo pensare che non si possa dare una comunicazione tempestiva oggi con i mezzi di comunicazione che ci sono a disposizione", ha dichiarato all’Ansa il legale della famiglia aggiungendo di aver presentato una denuncia querela ai carabinieri.