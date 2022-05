Padre muore a letto, figlio lo veglia per sei giorni senza dirlo a nessuno

Un uomo di 84 anni è morto in casa, a Sassari, per cause naturali. Il figlio, un uomo di 51 anni con disturbi psichici, non lo ha detto a nessuno, vegliandolo nel suo letto per sei lunghi giorno. A rendersi conto di cosa era successo in quell'appartamento nel quartiere Monserrato è stata una parente che si occupa delle faccende domestiche. Arrivata nell’abitazione, la donna ha preparato da mangiare e chiesto al 51enne di chiamare il padre per sedersi assieme a tavola.

A quel punto la macabra scoperta. Il figlio del defunto è scoppiato a piangere e ha spiegato che il padre era morto nel suo letto, da sei giorni. I carabinieri e il medico legale sono arrivati nel giro di pochi minuti. La morte violenta viene esclusa. La Procura ha aperto un fascicolo e disposto il sequestro della salma per effettuare l’autopsia. Non ci sono indagati.