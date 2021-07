Focolaio di coronavirus dopo un evento in un locale all'aperto: 30 ragazzi positivi

Focolaio di coronavirus a Roma. Circa una trentina di ragazzi intorno ai vent'anni sono risultati positivi al coronavirus dopo aver partecipato a un evento musicale nel giardino esterno di un locale della capitale dieci giorni fa. Fra i positivi anche una giovane ragazza che aveva già ricevuto le due dosi del vaccino, l'unica a non avere sintomi. Tutti gli altri hanno febbre alta, forte mal di testa, mal di gola. A risultare positivi, tra i trenta, anche una quindicina di giovani di Ostia che hanno avuto contatti con uno dei ragazzi che era stato nel locale. Le Asl di competenza stanno tracciando tutti gli spostamenti. Non si sa ancora se si tratti della variante Delta.

A Roma e nel Lazio si registra oggi un aumento dei positivi al coronavirus: 98 a Roma Città, 29 nei comuni della provincia e 8 nel resto della Regione, con +23 casi rispetto alle 24 ore precedenti e con l'RT in lieve rialzo ed una incidenza sotto quota 10.

Un altro focolaio dopo una vacanza al mare sul Gargano

In tutta Italia in sono stati effettuati circa 400 tamponi nell’ambito dell’attività di tracciamento collegata a un cluster originato a Manfredonia, in Puglia, dopo che una trentina di giovanissimi - tra i 17 e i 19 anni - hanno iniziato mostrare sintomi lievi di ritorno nei loro comuni di residenza in da una vacanza in una struttura alberghiera della zona. Trentaquattro i casi positivi finora accertati.