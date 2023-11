Una frana si è verificata nella notte tra sabato 4 e domenica 5 novembre nella galleria “Dom” tra Riva del Garda e Ledro (Trento). Un’auto è stata colpita da alcuni massi che hanno portato al collasso di una delle pareti: il mezzo ha subito gravi danni, mentre le persone a bordo dell’auto se la sono cavata solo con uno spavento.

Sul posto i vigili del fuoco di Riva del Garda e Molina di Ledro e il Servizio di gestione strade della Provincia. L’intervento, parecchio complicato, ha tenuto impegnati i soccorritori per tutta la notte. Immediatamente, i vigili del fuoco hanno avvisato l’amministrazione comunale di Ledro. La valle adesso è isolata nel suo accesso da est. Si può arrivare solo dal tratto tra Storo e Ampola, in questi ultimi giorni al centro degli interventi per il maltempo. La galleria, che si trova sulla SS 240 Loppio – Ledro, risulta chiusa in entrambi i sensi di marcia.