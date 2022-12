La fuga di gas in casa, poi l'esplosione: ferita donna incinta

Il boato, poi le fiamme e l'alta colonna di fumo. Un'esplosione si è verificata oggi, 6 dicembre, in un casolare della Valdichiana, a Fratta di Cortona (Arezzo). Una donna incinta è rimasta ferita.

L'allarme è scattato intorno ale 12. Secondo una prima ricostruzione a causare l'esplosione sarebbe stata una bombola di gpl utilizzata nella cucina. Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. Quando si è verificata l'esplosione in casa c'era una donna in gravidanza. Ha riportato delle ferite ed è stata portata al pronto soccorso per accertamenti.

Si è alzata una densa colonna di fumo ed è ben visibile una profonda frattura sulla facciata dell'edificio che adesso è inagibile.