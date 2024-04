Ladri entrano in una casa e scoprono una porta segreta: in fuga con gioielli, pietre preziose e monete d'oro

Un milione di euro: questo l'ammontare del furto compiuto nel giorno di Pasqua, a Fagagna in provincia di Udine. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine i ladri dopo essere entrati un una abitazione in pieno giorno da una porta finestra, avrebbero aperto la porta blindata di una camera dove erano custoditi gioielli, pietre preziose, orologi di pregio, monete d'oro e una cifra molto significativa in contanti.

Il tutto non sarebbe assicurato. I carabinieri sperano di risalire ai responsabili visionando le telecamere della villa e anche la video sorveglianza pubblica.