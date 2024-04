Giovane accoltellato alla gola dopo una lite in strada

Accoltellamento in strada a Torino nella serata di domenica 31 marzo. Un 24enne di nazionalità argentina è stato raggiunto da una coltellata alla gola e poi trasportato in codice rosso all'ospedale Maria Vittoria.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti, la vittima sarebbe stata colpita durane una lite in strada. Sono in corso accertamenti per capire i motivi del diverbio e per rintracciare l’aggressore.