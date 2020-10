Giovanni Cordella: chi è l'uomo arrestato per l'omicidio del commercialista Luciano Ollino

Il giallo per mesi è apparso inestricabile. L'omicidio, feroce, aveva scosso la prima cintura torinese. E' stato arrestato questa mattina all'alba dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Torino il presunto autore dell' omicidio di Luciano Ollino.

Omicidio Luciano Ollino: arrestato Giovanni Cordella

Il 60enne commercialista e consulente finanziario, trovato assassinato nella notte tra l'8 e il 9 giugno scorso in una strada sterrata di collina tra Torino e Moncalieri. Si tratta di Giovanni Cordella, un 42enne, venditore di autovetture, conosciuto dalla vittima e suo inquilino in un appartamento di un residence di Pecetto Torinese. Il movente sarebbe da ricondurre a dissidi tra i due, soprattutto di carattere economico e relativi alla compravendita di un immobile ubicato nell'hinterland torinese, di proprietà del consulente.

Ollino era stato ucciso con 5 colpi di pistola e poi trovato in auto con le mani legate. La sua Bmw era stata trovata parcheggiata il giorno dopo, il copro senza vita di Ollino accasciato sul lato passeggero. Le indagini sono state lunghe e particolarmente complesse; coordinati dalla Procura del capoluogo piemontese, i carabinieri sono riusciti a documentare tutte le fasi del delitto, ricostruendo ogni spostamento effettuato quel giorno da Ollino fino all' incontro con il presunto onicida che, per sviare l'attenzione su di lui la notte stessa si era allontanato dal Piemonte verso il sud Italia, con l'obiettivo di crearsi un solido alibi.

I carabinieri, oltre a delineare la responsabilità dell'omicidio, attribuiscono all'arrestato anche la sottrazione ai danni della vittima, quando era già morta, di 1.150 euro in contanti custoditi in una tasca dei pantaloni e quota di un canone di affitto ritirata poco prima. Il 42enne arrestato è da stamane in carcere a Torino: è accusato di omicidio volontario, porto e detenzione illegale di arma da fuoco e rapina aggravata.

Luciano Ollino era rimasto vedovo alcuni anni fa e viveva con la figlia 19enne, mentre la figlia maggiorenne, di 25 anni, vive in Francia. A dare l'allarme è stata la figlia più giovane non vedendolo ritornare a casa in serata, in quel giorno di inizio giugno. "Siamo terrorizzate, vogliamo capire" avevano detto le due figlie di Luciano Ollino dopo il ritrovamento del cadavere. "Non riusciamo a credere che abbiano fatto fare una fine tanto terribile a nostro padre, non sappiamo nulla". Oggi probabilmente è stata scritta l'ultima pagina della tragica vicenda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ritrovamento del corpo di Ollino