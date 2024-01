Il dramma di Ilenia Salaro: a 35 anni muore dopo tre ricoveri

È stata aperta un'inchiesta sulla morte di Ilenia Salaro, la donna di Latina deceduta a soli 35 anni lasciando il marito e due figli piccoli. La procura vuole vederci chiaro e per questo ha aperto un fascicolo dopo la denuncia sporta dalla famiglia. L'incubo ha avuto inizio durante le feste di Natale quando la 35enne, che solo pochi mesi fa aveva gioito per la nascita del suo secondo figlio, ha contratto il covid. Da quel momento è iniziato il suo calvario tra diversi ospedali. La donna infatti ha iniziato a stare male, fino ad accusare una paralisi agli arti inferiori. Viene ricoverata al Goretti di Latina, poi il trasferimento a Tor Vergata a Roma dove viene sottoposta ad un intervento al cuore, e infine al San Camillo, sempre nella capitale.

Poi il decesso, lasciando nel dolore tutta la sua famiglia che ora vuole vederci chiaro e per questo ha sporto denuncia, affidandosi a un medico specializzato in medicina legale come perito di parte. La procura di Latina ha aperto un fascicolo. Intanto nella giornata di venerdì 19 gennaio è stata svolta l'autopsia sul corpo della 35enne: dall'esame potranno arrivare risposte utili per fare luce su quanto accaduto, mentre nel pomeriggio di sabato 20 gennaio a Borgo Montello c'è stato l'ultimo saluto.

La donna, che gestiva un allevamento di alpaca e una fattoria didattica, madre di due figli di 5 anni e di 4 mesi, era sposata con un agente della polizia locale di Latina. A lei è andato anche il pensiero della sindaca di Latina, Matilde Celentano, che nel corso delle celebrazioni in onore di San Sebastiano, patrono della polizia locale, ha voluto esprimere "a nome di tutta l'amministrazione comunale profondo cordoglio per la prematura scomparsa".