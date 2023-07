La discarica va a fuoco, l'appello dell'azienda dei rifiuti: "Non gettate l'immondizia"

Gli incendi stanno avvolgendo Palermo e anche la discarica comunale va a fuoco prospettando disagi per la popolazione. Come riporta PalermoToday, dopo i roghi di questi mattina nella zona di Monreale e San Martino delle Scale, nel pomeriggio si sono aperti altri due fronti nella riserva naturale di Capo Gallo e nella discarica di Bellolampo. Proprio all'interno della riserva sono decine i residenti che sono stati costretti ad abbandonare le loro villette minacciate dalle fiamme. Diverse squadre dei vigili del fuoco, del Corpo forestale e della Protezione civile cercano di fronteggiare la situazione, con l'aiuto di canadair.

La discarica comunale in fiamme

All'interno della discarica di Bellolampo si è sviluppato un incendio: come si vede dal video di Mimma Agrò il fumo nero si è sviluppato nella quarta vasca, dove vengono conferiti i rifiuti prodotti in città. Se l'incendio non verrà circoscritto e spento il più velocemente possibile c'è il rischio di non poter smaltire l'immondizia. Alcuni mezzi stanno portando della terra all'interno della quarta vasca per abbassare il livello di ossigeno che alimenta le fiamme. Ma potrebbe non bastare. "La Rap - fa sapere Dionisio Giordano, segretario generale Fit Cisl Sicilia - sta richiamando il personale dei vari turni per movimentare con le ruspe la terra che serve a spegnere il rogo. Forse sarebbe opportuno chiamare in causa anche Esercito e Protezione civile per scongiurare il blocco dei conferimenti e conseguentemente quello della raccolta. Non c'è tempo da perdere".

Il presidente della Rap, Giuseppe Todaro, ha raggiunto la discarica di Bellolampo e assieme al dirigente dell’area Impianti Massimo Collesano sta coordinando gli interventi degli operatori Rap, che stanno lavorando a temperature che sfiorano i 50 gradi. "Stiamo facendo sforzi enormi - dice Todaro - per evitare danni ulteriori e scongiurare il blocco della raccolta dei rifiuti in città. A tal fine si chiede la collaborazione della cittadinanza di non conferire dalle prossime ore e fino a domani i rifiuti nei cassonetti. La situazione purtroppo non è semplice, tutt’altro. Le eccessive temperature favoriscono infatti l'accensione di altri focolai, che si sviluppano in pochi secondi rendendo particolarmente complicato il lavoro di tutti gli operatori coinvolti nello spegnimento delle fiamme. Anche per questo sento il dovere di ringraziare chi in questo momento sta lavorando in condizioni veramente proibitive".

Schifani: "Massima attenzione: in Sicilia 43 incendi"

"Massima attenzione e costante monitoraggio della situazione incendi - commenta il presidente della Regione Renato Schifani - che in Sicilia è in continua evoluzione. Sono in collegamento e aggiornamento con il coordinamento operativo del Corpo forestale e con la sala operativa della Protezione civile, che ha rilevato oggi 43 incendi nel territorio regionale. Oltre un centinaio gli interventi eseguiti dal Corpo forestale sui roghi, che, alimentati dal vento di scirocco e dalle temperature altissime, hanno bruciato ettari di macchia mediterranea, soprattutto fra Palermo e Catania".

Nella provincia di Palermo si riscontra la fetta più ampia di roghi segnalati alla sala operativa della Protezione civile. Interessate dalle fiamme le località di Monreale, San Martino delle Scale, Piana degli albanesi, la stazione ferroviaria di Fiumetorto, la quarta discarica di Bellolampo, Pizzo Sella e, ancora, Belmonte Mezzagno, Cefalù, Aliminusa, Terrasini (punta Palmeto) e Termini Imerese.

