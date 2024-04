Uomo colpito dai pannelli volati giù dal tetto per il vento: le immagini

Centrato in pieno volto dalle assi di legno. Un uomo di 29 anni è rimasto gravemente ferito martedì mattina (16 aprile) a Cinisello Balsamo, popoloso comune della città metropolitana di Milano, dopo essere stato colpito da alcuni pannelli volati giù dall'ottavo piano del condominio al civico 7 di via Martiri Palestinesi. Soccorso dal 118, il 29enne è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Bassini in codice rosso, con un trauma cranico e un trauma al volto. Le sue condizioni sono delicate e stando alle prime informazioni è in pericolo di vita.

Il ragazzo vive proprio in una scala del palazzo, che è di case popolari. Ferito anche un 66enne, suo padre, che si è fatto male nel tentativo di aiutarlo: è stato accompagnato all'ospedale San Gerardo con dolori alla schiena e all'arto inferiore.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, ora al lavoro per ricostruire l'accaduto. È verosimile che le travi di legno siano state spinte via dal vento e siano cadute nel cortile interno del palazzo, travolgendo il passante. I primi a soccorrere il giovane sono stati suo padre e un altro residente, che lo hanno liberato dalle assi che gli erano piombate addosso.

Stando a quanto riferito da un testimone a MilanoToday, sembra che il cantiere teatro dell'incidente sia fermo ormai da un mese. "Noi eravamo in casa e abbiamo sentito un botto, il vento si è portato via il tetto provvisorio fatto da assi di legno e teli di plastica", spiega l'uomo. "In questo cantiere - il suo racconto - è da più di un mese che i muratori hanno lasciato tutto il materiale senza metterlo in sicurezza. Hanno legato delle assi di legno con del cellophane per coprire, ma col vento è diventato un paracadute".

"Cinque minuti prima eravamo giù io e mio figlio di due anni, ma per fortuna siamo tornati in casa prima dell'incidente", ribadisce più volte. "Poi sono tornato giù quando ho sentito il botto e le grida. Il ragazzo era stato letteralmente sepolto dalle travi di legno e dal telo. E per liberarlo sono state necessarie più persone. Aveva tanto sangue in testa e sul volto. Poi - conclude - lo hanno portato via in ambulanza".