Auto centrata in pieno e sbalzata in un parcheggio: muore tra le lamiere accartocciate

Lo scontro è stato violento e l'auto è stata sbalzata lontano, fuori dalla carreggiata, in un parcheggio. Incidente mortale nel pomeriggio di lunedì a Forlimpopoli (Forlì-Cesena), all'incrocio tra via Amendola e la circonvallazione, nello svincolo antistante il Brn Village.

E' morto l'ex imprenditore Dante Boattini, forlimpopolese di 83 anni, che si trovava alla guida di una Mazda. L'impatto è stato violentissimo, tanto da sbalzare il veicolo dell'83enne in un parcheggio adiacente. Secondo una prima ricostruzione riportata da ForliToday, la vittima stava uscendo da via Amendola e probabilmente era diretto in una strada di fronte, che porta all'isola ecologica, quando è entrato in collisione con una Alfa Romeo Giulietta che procedeva sulla circonvallazione in direzione Cesena.

Ferito il conducente dell'altro veicolo, un 31enne di Predappio. Non sarebbe grave. Sul posto si sono portati soccorritori del 118, assieme ai vigili del fuoco, che hanno liberato il corpo ormai senza vita dell'anziano dal veicolo accartocciato. La dinamica esatta dell'incidente stradale è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.