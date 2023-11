Gru si schianta su una casa: due feriti

Due operai sono rimasti feriti per il crollo di una gru. L'incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 11 di oggi, 27 novembre, a Caselette, nel Torinese. Il macchinario è finito su un edificio disabitato.

I due feriti, soccorsi dal 118, si trovano all'ospedale Cto di Torino. Hanno riportato diverse lesioni ma non sarebbero in pericolo di vita. Il più giovane ha 21 anni e dovrà essere operato a una gamba. Il secondo ferito, 51 anni, ha riportato un trauma cranico non grave e delle fratture.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area. Mobilitate anche una squadra Usar (Urban Search and Rescue) e unità cinofile per escludere l'eventuale presenza ulteriori persone coinvolte nel crollo. La gru cadendo ha danneggiato dei cavi elettrici e sul posto sono arrivati anche i tecnici dell'Enel per ripristinare la corrente dove è stata interrotta.

Secondo una prima ricostruzione l'incidente probabilmente sarebbe stato causato da un cedimento del terreno. I due operai feriti stavano montando la struttura e si sarebbero accorti in tempo di quello che stava accadendo, riuscendo fortunatamente a evitare il peggio.

