Travolto dal terreno mentre ripara la fognatura: morto operaio

Tragedia a Valfabbrica, cittadina in provincia di Perugia. Un operaio di circa 50 anni è morto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi, 11 gennaio.

Come si legge su PerugiaToday, stava intervenendo per la riparazione di una fognatura quando è stato travolto dal terreno. I colleghi sono subito intervenuti e lo hanno estratto vivo dal cumulo di terra, quindi è stato soccorso dal personale del 118 ma è morto in ospedale.

Cosa abbia causato lo smottamento è al vaglio degli inquirenti. Da valutare anche se è stata rispettata la normativa antinfortunistica. Indagano i carabinieri col personale dell'ispettorato del lavoro, i tecnici dell'Usl. È stata disposta l'autopsia.

