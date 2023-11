Accasciata sul volante per un malore, travolge un ciclista: lui si rialza e la salva

Travolto e scaraventato a terra da un'auto, mentre pedalava lungo la strada provinciale 237 a Odolo (in provincia di Brescia), un ciclista si è rimesso in sella per inseguire quello che forse credeva essere un pirata della strada. Così facendo, l'uomo di 60 anni ha probabilmente salvato la vita dell'automobilista. Accasciata sul volante dell'auto c'era infatti una donna di 87 anni. Vittima di un malore improvviso, l'anziana aveva perso il controllo del veicolo che prima ha urtato la bici e poi ha proseguito la pericolosa corsa per qualche metro. È successo verso le 11 di oggi, martedì 28 novembre.

Il tempestivo allarme lanciato dal ciclista ha fatto convergere sul posto un'ambulanza e un'automedica: i sanitari hanno praticato le manovre salvavita alla donna, che è stata intubata e poi trasferita d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sarebbero molto critiche. Il 60enne avrebbe riportato traumi e lesioni non gravi: anche lui è stato portato al pronto soccorso per ricevere le cure del caso.

Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono intervenuti i carabinieri che si sono occupati dei rilievi e ricostruito quanto accaduto.

