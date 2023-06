La Jeep si scontra con un'autocisterna e resta schiacciata: c'è un morto

Tragedia sulle strade della provincia di Foggia, dove poco prima di pranzo una Jeep Renegade si è scontrata con una autocisterna carica di latte nel tratto di strada che collega Stornara a Cerignola.

Per l'uomo alla guida della Jeep, conosciutissimo in entrambi comuni, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. La sua auto è stata schiacciata dal mezzo pesante. In tanti hanno già espresso messaggi di cordoglio per la vittima: "Ciao Dino"

Sul posto, insieme alla polizia locale, sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di Cerignola e una autogrù dal comando di Foggia. Indagano i carabinieri.

