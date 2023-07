Tragico schianto in autostrada tra un camion e tre auto

Drammatico schianto in autostrada. Un uomo di 70 anni è morto e due persone sono rimaste ferite - una in modo serio - in un incidente avvenuto giovedì sera attorno alle 18.30 nel tratto dell'A14 tra i caselli di Ancona Nord e Montemarciano. Sul posto sono accorsi la polizia stradale, i vigili del fuoco e anche l'eliambulanza dall'ospedale di Torrette.

La dinamica sarebbe la seguente: un autocarro tampona una T-Cross Volkswagen. A bordo di quest'ultima c'era un uomo, di 75 anni, di Chiaravalle, che è morto. Gravemente ferita la donna che era con lui, di nazionalità rumena, di 61 anni, trasportata all'ospedale di Torrette. Nel tamponamento sono state coinvolte altre due vetture e ci sono stati in tutto altri due feriti lievi, uno solo andato in ospedale a Senigallia.

Ci sono volute ore per riaprire la carreggiata alla circolazione.

