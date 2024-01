La sua auto finisce contro il muro: morta una donna

Incidente mortale nella tarda serata di sabato 27 gennaio sulla strada statale 7 bis, alle porte di Avellino. La vittima è una donna di 62 anni. Era alla guida di un'auto ma ha perso il controllo finendo contro un muro di contenimento della carreggiata.

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sono in corso accertamenti per stabilire cosa abbia causato lo schianto.

