Industriale tedesca morta a Porto Cervo: aperta un'inchiesta

Fare piena luce sulla tragica scomparsa. La Procura di Tempio ha aperto un’inchiesta per accertare le cause della morte di una nota industriale tedesca, Sabina Illbruck, 61 anni, membro del consiglio direttivo dello Yacht club Costa Smeralda. Il decesso risale a domenica scorsa 13 giugno, nella sua casa, in un lussuoso condominio di Porto Cervo. Si era ipotizzato un infarto come causa della morte, ma per gli inquirenti il referto iniziale non sarebbe stato conforme con l'esame esterno del corpo.

Secondo quanto riportato oggi dai quotidiani locali del Nord Sardegna, il procuratore ha disposto l’autopsia. Annullato quindi il funerale già fissato per martedì scorso nella chiesa di Stella Maris. Il fascicolo sarebbe stato aperto con ipotesi di reato omicidio colposo per colpa medica. Tutte le ipotesi sono in ogni caso aperte. Sabina era la sorella del commodoro dello Yacht Club di Porto Cervo, Michael Illbruck. Delle indagini sono incaricati i carabinieri.