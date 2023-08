Ha un infarto in casa, il figlio di 9 anni gli salva la vita

Un piccolo eroe di soli 9 anni ha salvato la vita al suo papà, capendo subito cosa stava succedendo e cosa era necessario fare. È successo domenica 30 luglio a Pessione, una frazione di Chieri, in provincia di Torino, dove un uomo di 51 anni è stato colto da un infarto mentre si trovava nella sua abitazione ed è andato in arresto cardiaco. Come riporta TorinoToday, fondamentale è stato l'intervento del figlio di 9 anni, che si è reso conto della gravità della situazione e ha composto il 112, consentendo ai sanitari di arrivare in breve sul posto e rianimarlo.

Per tirare definitivamente un sospiro di sollievo, però, bisognerà aspettare che i medici dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri, dove l'uomo è stato trasportato da un'ambulanza della Croce Rossa (sono intervenuti gli equipaggi di Pino Torinese e di Chieri), sciolgano la prognosi. Quando i sanitari sono arrivati a casa, hanno trovato la madre del bambino, nel frattempo rincasata, che praticava il massaggio cardiaco a suo marito. Anche l'apporto della donna è stato decisivo: qualche minuto in più e non ci sarebbe stato il tempo di salvarlo.

