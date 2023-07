Si infuria per la multa e investe il vigile: arrestato per tentato omicidio

Prima la multa indigesta, poi la reazione rabbiosa e l'investimento del vigile. Un uomo di 42 anni è stato arrestato nella serata di ieri, domenica 23 luglio, dopo aver investito con la propria auto il vigile urbano che poco prima lo aveva sanzionato. È successo a Roccalumera, in provincia di Messina: sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri, che hanno individuato l'automobilista, adesso accusato di tentato omicidio.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era stato multato per aver parcheggiato la propria auto in una zona vietata. Una sanzione che ha scatenato una reazione violenta e inaspettata: prima ha strappato il verbale sotto gli occhi dell'agente per poi ingranare la marcia investendolo. Il vigile ha riportato ferite ed è stato trasportato in ospedale a Taormina. Le sue condizioni non sono gravi. L'automobilista è stato invece rintracciato poco dopo e arrestato. Dovrà rispondere di tentato omicidio.

