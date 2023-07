Si tuffa dal pedalò e scompare davanti agli occhi dei genitori: ritrovato il corpo dopo 4 giorni

È del ragazzo di 19 anni delle Mauritius il corpo ritrovato nel lago di Bracciano. Del giovane si erano perse le tracce alcuni giorni fa quando si era tuffato da un pedalò a circa 100 metri dalla riva, sul litorale di Anguillara Sabazia, ma non era più riemerso. L'autorità giudiziaria ha disposto l'affidamento della salma alla famiglia. Il corpo è stato ritrovato a circa 300 metri dalla riva del lago dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

Che cosa era successo al lago: il tuffo e lo scherzo

Il 29 giugno scorso un diciannovenne era scomparso mentre stava facendo un bagno sul litorale di Anguillara Sabazia. L'allarme era scattato dopo che il giovane si era buttato in acqua senza riemergere a circa 100 metri dalla riva insieme ai famigliari. Alle ricerche del ragazzo, che tra pochi giorni avrebbe compiuto 20 anni, si erano unite anche diverse imbarcazioni, ma senza successo.

La sorella del giovane, ascoltata dal personale medico intervenuto sul posto, aveva riferito che il ragazzo si era tuffato dal pedalò e sulle prime sembrava che stesse scherzando con i suoi famigliari fingendo di affogare, quando poi, dopo pochi minuti, è sparito nell'acqua e non è più riemerso. A quel punto i componenti della famiglia hanno cercato di individuare Angelo, questo il nome del giovane, ma senza successo e sbracciandosi hanno chiamato aiuto rivolgendosi alle persone presenti sulla riva di via Reginaldo Belloni.

L'intervento delle barche presenti in zona non ha dato esito, le ricerche del ragazzo in serata erano ancora in corso. Alle operazioni di ricerca hanno preso parte una motovedetta dei carabinieri, un elicottero e una squadra di sommozzatori dei Vigili del fuoco. Oggi, 3 luglio 2023, a distanza di quattro giorni, li ritrovamento del cadavere.

