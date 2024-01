Litiga con la moglie e si dà fuoco: è gravissimo

Prima il litigio con la moglie, poi il folle gesto. Un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ustionato dopo essersi dato fuoco all'interno della sua abitazione, a Novara. Il dramma si è consumato nella serata di ieri, venerdì 19 gennaio: in un primo momento sembrava che l'incidente fosse stato provocato dall'esplosione di una bombola di gas, ma le cose sarebbero andate diversamente. Come riporta anche NovaraToday, si tratterebbe di un gesto volontario: l'uomo si sarebbe dato fuoco dopo aver litigato con la moglie.

Il 50enne è stato trasportato in condizioni molto critiche con l'elicottero al CTO di Torino. Anche la moglie e i due figli della coppia hanno riportato delle ustioni, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118: le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine per chiarire i punti oscuri di questa vicenda.