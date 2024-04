Violenze e minacce contro bimbi di pochi mesi: maestra di asilo nido arrestata

Maltrattamenti contro bimbi di pochi mesi o appena un anno erano all'ordine del giorno in un asilo nido comunale di Milano da parte di una maestra di 45 anni finita agli arresti domiciliari.

La donna lavorava come educatrice dal '96 e aveva iniziato a prestare servizio in quell'asilo dal 2008. L'accusa nei suoi confronti è di maltrattamenti aggravati che avrebbe portato avanti almeno dal 2022.

Le violenze

Le indagini sono scattate a partire dalle segnalazioni di altre educatrici dell'asilo, scaturite in una denuncia della Direzione area servizi dell'infanzia del Comune di Milano. I maltrattamenti sono emersi in tutta la loro brutalità tramite i filmati registrati da alcune telecamere piazzate dagli inquirenti negli spazi dell'asilo.

La donna, si legge nel provvedimento, "urlava contro i piccoli se piangevano", rivolgendosi loro con frasi come "dormi viziata" o "non rompere". "Li scuoteva con forza per farli addormentare" o, in altri casi, "li copriva completamente con una coperta" o li costringeva "a consumare il cibo velocemente", mentre passava spesso il tempo a guardare il cellulare piuttosto che vigilare su di loro, quando, poi, non li colpiva con "ripetute pacche sul sedere".

E ancora, offese volgari, strattonamenti e punizioni come "mani e gambe sulla schiena" per impedire ai piccoli "di alzarsi" e "obbligarli a dormire". La maestra è stata arrestata su ordinanza di domiciliari firmata dal gip Angela Minerva in un'inchiesta portata avanti dalla polizia locale e coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro.