Meeting truffa, oltre 100 persone dentro un capannone contro le regole anti Covid

Sognavano tutti di diventare futuri manager in grado di apprendere l’arte della vendita e del marketing, con il sogno di poterne anche fare un grande guadagno. E’ stato questo il miraggio che ha portato oltre 100 persone a riunirsi all’interno di un capannone di Rimini, in pienza zona rossa, violando le normative anti Coronavirus. Poi, al netto delle regole anti contagio, la Procura romagnola è anche convinta che dietro quell’incontro si celasse una truffa.

E’ per questo che oggi, durante l’evento organizzato dalla Vitha Group Spa, sono arrivati Guardia di finanza, polizia, carabinieri ed esercito. Come riporta anche RiminiToday, i blitz è scattato intorno alle 9,30 all’interno di un capannone, dove era già iniziata la convention non autorizzata. Perquisiti gli uffici della Insideout, concessionaria di Rimini di Vitha Group Spa, i cui titolari, un 50enne di Ascoli Piceno e un 41enne di Rimini, sono indagati per truffa. Infatti secondo gli inquirenti, dietro il meeting organizzato in teoria per ammettere nuove leve nell’azienda multilivello, si sarebbe celato un raggiro nei confronti di quei candidati, portati ad acquistare loro stessi i prodotti per poter accedere a livelli sempre più alti.

Il miraggio è quello di fare soldi facili in poco tempo. Ma di fatto, stando anche a quanto riportato da altre denunce, che hanno dato il via all’indagine, sarebbero stati gli aspiranti venditori del domani a spendere molti soldi per comprare i prodotti, senza poi riuscire nell’intento di ottenere quei tanto agognati guadagni in tempi brevi. Sono infatti stati 4 ragazzi, già caduti nella rete della vendita piramidale, a denunciare tutto alla Procura e mobilitare le forze dell’ordine, avvisati dell’imminente incontro.