Piove troppo: il parcheggio del centro commerciale diventa una cascata

Nel pomeriggio di lunedì 28 agosto, un forte temporale ha colpito Desenzano, in provincia di Brescia, causando decine e decine di allagamenti in diverse zone della cittadina gardesana. Tra i tanti video disponibili, sui social spopola quello ripreso al centro commerciale Le Vele, dove nel parcheggio coperto si è riversata una vera e propria cascata dal piano superiore. Il video è stato pubblicato sulla pagina Instagram "Orgoglio Bresciano".

Il maltempo non dà tregua al nord Italia, con forti temporali, raffiche di vento e frane. Per martedì 29 agosto c'è allerta rossa in Lombardia, arancione su tre regioni e gialla su 14. La Protezione civile ha diramato l'allerta rossa sugli estremi bacini settentrionali della Lombardia per rischio idrogeologico. L'avviso è di allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, Liguria, provincia autonoma di Bolzano, ampi settori del Piemonte, parte della Toscana e sul Veneto. Allerta gialla invece su Abruzzo occidentale, Campania, parte dell'Emilia-Romagna, resto di Toscana, Veneto e Piemonte, su Lazio, parte del Molise, provincia autonoma di Trento, su ampi settori della Sardegna, in Umbria e sulla Valle d'Aosta.

