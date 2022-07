Milano si mobilita per Mario Draghi

Un'intera città mobilitata per sostenere il governo di Mario Draghi. A Milano si sono dati appuntamento cittadini ed esponenti di partiti di diverso colore per chiedere al premier dimissionario di andare avanti a guidare il governo. Sono alcune centinaia le persone che si sono radunate in piazza Scala, davanti alla sede del Comune del capoluogo meneghino, per la manifestazione dal titolo, 'Con Draghi per il futuro dell'Italia e dell'Europa'.

Nella piazza gremita ci sono diversi esponenti di Azione, Italia Viva, Più Europa e Buona destra. Si nota però l'assenza del Pd, che non ha aderito all'iniziativa. "Manca il partito più importante del centrosinistra cioè il Pd - ha spiegato Gianmaria Radice, coordinatore milanese di Italia Viva -. Pensano che scendere in piazza per chiedere a Draghi di restare sia un problema ma secondo noi il problema ce l'ha il Pd che sta fermo".

Tra bandiere dell'Italia e quella dell'Europa, i manifestanti chiedono una sola cosa: Draghi, va avanti. In piazza, tra chi urla a gran voce il nome di Draghi e il saluto nazionale ucraino 'Slava Ukraini', non mancano polemiche, con qualche ex manifestante no green pass che esprime contrarietà alla manifestazione: "Draghi - urla un contestatore - è un liquidatore dell'Italia, è solo una pedina".