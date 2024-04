La montagna russa si blocca all'improvviso: passeggeri restano appesi a 50 metri d'altezza

A causa di un problema tecnico uno dei giochi del parco divertimenti si è bloccato, costringendo chi vi era salito a bordo a scendere a piedi. La scena è stata ripresa con un video dello smartphone di un ospite del parco, che subito ha pubblicato il video su Tiktok dove è diventato presto virale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È successo sabato 13 aprile nel parco di divertimenti romagnolo di Mirabilandia a Ravenna. Il rollercoaster più famoso del parco, il Katun, si è fermato in sicurezza dopo che i sensori avevano segnalato una improvvisa anomalia.

Il Katun, inaugurato nel 2000, è una tipologia di montagna russa con binario a scorrimento "sulla testa" che permette di sperimentare "brividi" come il giro della morte e passaggi a gravità zero e in discesa arriva a toccare i cento chilometri orari.

Come spiegano dal parco l'evacuazione è avvenuta in sicurezza in un punto prestabilito dell'attrazione. Il video mostra la gente scendere ordinatamente e senza particolare affanno.