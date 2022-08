La fuga di gas in casa e l'esplosione, morto un uomo

Una casa distrutta da un'esplosione e un morto. E' successo a Modica (Ragusa) nella serata del 17 agosto. La tragedia si è verificata in una villetta in contrada Fiumelato al confine col territorio di Scicli. Lo scoppio sembra sia stato causato da una fuga di gas. La vittima si chiamava Giovanni Mariotti, aveva 73 anni. Era in casa e non ha avuto scampo. Il corpo è stato estratto dalle macerie dai vigili del fuoco. Viveva da solo.

#Modica (RG), #esplosione in abitazione: rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo disperso tra le macerie, esclusa la presenza di altre persone coinvolte. #vigilidelfuoco al lavoro con escavatori per le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area [#18agosto 9:00] pic.twitter.com/V7RJl0NcHl August 18, 2022

