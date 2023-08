Morto bimbo di due anni: era stato trovato privo di sensi nella piscina di casa

Non ce l'ha fatta. È morto in ospedale a Torino il bimbo di due anni che lunedì 31 luglio era stato trovato privo di sensi nella piscina montata nel giardino di casa, a Valgera, frazione di Asti, dopo essere caduto in acqua in circostanze ancora non chiare. Le sue condizioni erano apparse molto gravi fin da subito. Il piccolo è rimasto ricoverato per una settimana nel reparto di rianimazione dell'ospedale pediatrico Regina Margherita del capoluogo piemontese, ma gli sforzi dei medici per salvargli la vita si sono rivelati vani.

I genitori hanno dato il consenso al trapianto degli organi che ora potranno salvare altri bambini in gravi sofferenze. La dinamica della tragedia è ancora tutta ricostruire. Certo è che quando i familiari si sono accorti di quanto stava accadendo era già troppo tardi.

Continua a leggere su Today...