Porta a spasso i cani, morto travolto da un albero crollato per il forte vento

Stava passeggiando con i suoi cagnolini quando un albero, sradicato dal forte vento che si è abbattuto in queste ore a Reggio Calabria per il maltempo, gli è caduto addosso, uccidendolo. È morto così questa mattina in via San Giuseppe, a Gebbione, nella zona sud della città, l'avvocato Giovanni Pellicanò di 56 anni, celibe.

Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e la polizia che con un carro gru hanno sollevato l'albero che ha colpito l'uomo. Anche i medici del 118 e i vigili urbani sono arrivati sul posto. I cagnolini dell'avvocato sono rimasti illesi e sono stati presi in carico per metterli in sicurezza.

L'ondata di maltempo che sta interessando la Calabria, per cui è scattata l'allerta arancione, a Reggio ha portato forti raffiche di vento.