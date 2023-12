"Signora, lei ha vinto": così la nonnina ha incastrato il truffatore

Non si è fidata di quella voce al telefono e così, per una volta, una nonnina è stata più scaltra di un truffatore e lo ha fatto finire nei guai. È quanto successo nei giorni scorsi, con gli agenti della squadre mobile di Trento che hanno denunciato per tentata truffa un uomo di 49 anni, residente in Veneto. L'anziana trentina era stata precedentemente contattata da un'operatrice di una società di marketing, la quale dichiarava che la donna era stata estratta per un'offerta commerciale e che nel pomeriggio sarebbe arrivato un incaricato per consegnarle un pacco e illustrarle il tutto.

Sentendo puzza di raggiro, la donna ha deciso di chiamare la polizia. E ha fatto bene, perché gli inquirenti hanno scoperto che l'uomo avrebbe cercato di farle sottoscrivere un contratto per l'acquisto, vincolante, di prodotti di arredo per diverse migliaia di euro.

Al suo arrivo nell'abitazione, l'uomo è stato fermato dalla polizia che l'ha condotto in questura: per lui è scattata una denuncia per tentata truffa e il foglio di via da Trento per due anni.

Continua a leggere su Today.it...