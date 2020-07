Tragedia all'ospedale: paziente precipita dal quarto piano e muore

Le sue condizioni sono apparse subito disperate: troppo gravi i traumi riportati dopo la caduta. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Tragedia all'ospedale di Rho, comune della città metropolitana di Milano, dove un uomo di 56 anni è morto precipitando nel vuoto dal quarto piano del nosocomio di Corso Europa.

Il dramma è avvenuto nella mattinata di lunedì 20 luglio, poco prima delle ore 8 nel reparto di cardiologia, come riferito dall'azienda regionale lombarda di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che si sia trattato di un gesto volontario. La procura di Milano ha aperto un'indagine per ricostruire l'accaduto e per capire se ci siano eventuali responsabilità.

