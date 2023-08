Parcheggio selvaggio in alta quota: elisoccorso costretto ad atterrare in strada

Il problema del parcheggio selvaggio non riguarda solo le grandi città: un elicottero del soccorso alpino è stato costretto ad atterrare sulla strada provinciale perché la piazzola destinata all'atterraggio era occupata da auto parcheggiate impropriamente.

È successo a Cima Grappa, una montagna divisa tra le provincie di Treviso, Vicenza e Belluno, in una giornata piena di emergenze. Peccato però che l’area riservata all’atterraggio dell’eliambulanza fosse occupata dalle auto in sosta. Per far atterrare l’elicottero, sopraggiunto per prelevare un 72enne di Preganziol (Treviso) colto da malore, si è dovuto provvedere alla chiusura della strada provinciale.

