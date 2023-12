Picchiata e strangolata dal fidanzato, il padre: "Temo per la vita di mia figlia"

Ha dovuto lasciare la città in cui vive per sfuggire alla violenza del suo ex compagno. È l'incubo che sta vivendo a una ragazza di Mugnano di Napoli picchiata e strangolata a Monza dal suo ex fidanzato. A salvarla è stata la sua coinquilina che ha chiamato polizia e carabinieri, evitando che l'episodio di violenza si trasformasse in tragedia. È successo nel capoluogo lombardo, poche sere fa, come risulta dalle denunce presentate dalla vittima. Ora la ragazza è tornata a Napoli dai suoi genitori, ma a breve tornerà a Monza dove potrebbe incontrare l'uomo violento.

Stando a quanto scrive NapoliToday, il padre della giovane ha raccontato la vicenda al deputato Francesco Emilio Borrelli, chiedendo un suo intervento, visto che il suo aguzzino, fermato inizialmente alle forze dell'ordine, è ancora a piede libero.

Il papà della vittima: "Ci sentiamo abbandonati"

"Il fidanzato abita a poche centinaia di metri di distanza e io già immagino il peggio - racconta il padre della ragazza a NapoliToday - I carabinieri mi hanno detto che devono aspettare la risposta del giudice prima di intervenire, ma come può passare tutto questo tempo in una situazione così pericolosa?", si domanda il genitore. Che poi chiosa: "Ci sentiamo abbandonati e non sappiamo che fare, a chi rivolgerci, questa situazione spinge le persone alla follia. Sono seriamente preoccupato per la vita di mia figlia e mi auguro che qualcuno faccia qualcosa e in fretta perché questo è solo l’ultimo di una serie di episodi di violenza che mia figlia ha subito nel corso degli ultimi mesi", denuncia il padre della vittima.