È morta la donna investita sulle strisce insieme alla figlia

Non ce l'ha fatta Pierina Tavernini, la donna 80enne di Dro (provincia autonoma di Trento) investita da un pick-up. È morta mercoledì 9 agosto in ospedale, dove era stata trasportata in condizioni gravissime. L'incidente è avvenuto verso le 16.15 di lunedì 7 agosto ad Arco, lungo via Marconi, all'altezza di un attraversamento pedonale, e ha coinvolto anche la figlia della vittima, una 57enne ricoverata in condizioni non preoccupanti.

Alla guida del mezzo c'era un uomo residente a Ravenna. Sul posto erano accorsi vigili del fuoco, polizia locale e due ambulanze. Dopo le prime cure sul luogo, mentre la figlia veniva portata all'ospedale di Arco, Pierina, priva di conoscenza, era stata elitrasportata e ricoverata d'urgenza in rianimazione. Purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare.

