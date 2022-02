Calci e pugni: picchia una donna fino a farla svenire, la riaccompagna a casa e scappa

Un uomo di 40 anni è stato fermato a Pisa in quanto sospettato di aver preso a calci e pugni una donna di 10 anni più giovane fino a farle perdere i sensi. L'accusa è di tentato omicidio. I fatti, risalenti alla sera dell'1 febbraio scorso, sarebbero avvenuti all'interno di un appartamento nella zona della stazione di Pisa, a tarda notte. L'uomo avrebbe prima inveito pesanemente contro la donna per poi iniziare a colpirla con ferocia. Una raffica di calci e pugni che hanno lasciato la 30enne esanime.

Il giorno seguente la donna avrebbe ripreso i sensi, ritrovandosi l'aggressore a fianco nel letto. Dopo averlo implorato di riaccompagnarla dalla propria famiglia, l'uomo avrebbe portato effettivamente a casa la vittima per poi sparire nel nulla. Una volta a casa la 30enne ha chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 intervenuti hanno provveduto a trasportare d'urgenza la donna all'ospedale, dove è stata ricoverata in prognosi riservata con fratture a 10 costole, pneumotorace traumatico e frattura della mandibola.

Le prove raccolte dagli inquirenti

Le indagini sono scattate immediatamente. Attraverso il racconto fornito dalla vittima, ascoltata dagli investigatori in ospedale, gli agenti della squadra mobile hanno individuato in luogo dove si era consumato il pestaggio: un appartamento all'interno di un più ampio fabbricato di via Vespucci. All'alba di giovedì 10 febbraio la polizia ha perquisito l'immobile.

Nonostante i tentativi di ripulire il luogo del pestaggio, nella stanza sono state individuate copiose tracce di sangue e di fluidi corporei. Si attendono ora le analisi dei campioni raccolti. Sempre nella camera sono stati rinvenuti anche alcuni effetti personali che secondo la polizia potrebbero appartenere all'uomo fermato. Gli inquirenti parlano di un "quadro gravemente indiziario" nei confronti del 40enne che ha portato la Procura di Pisa a emettere un decreto di fermo. L'uomo è stato rintracciato nella notte ed è stato arrestato. Nei prossimi giorni il provvedimento verrà sottoposto a convalida.