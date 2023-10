Il ponte crollato a causa del maltempo

Un ponte sul fiume Taro, a Ozzanello, in provincia di Parma, è crollato parzialmente a causa della piena del fiume. Sul posto si sono recati tecnici della Provincia per effettuare le verifiche del caso. Non risultano esserci feriti.

A causa dell'allerta di queste ore, nel Parmense sono state chiuse le scuole in 19 comuni. L'area più colpita dalle precipitazioni è la Val Baganza dove diverse frazioni sarebbero rimaste isolate. Sempre per le forti piogge la statale 62 è stata chiusa in località La Salita, mentre si registrano problemi sulla provinciale 48 a Terenzo e sulla provinciale 15 a Fugazzolo.

Intanto a Parma, poco prima di mezzogiorno di lunedì 30 ottobre, è stato chiuso in via precauzionale il ponte dei Carrettieri. Il torrente Baganza si è ingrossato in seguito alle piogge della notte e della mattinata e fa paura.

