Precipita da un traliccio alto 45 metri: morto un ragazzo

È precipitato dal traliccio sul quale si trovava per effettuare alcuni lavori di manutenzione, atterrando al suolo dopo un terribile volo nel vuoto di circa 45 metri. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo al giovane operaio: si chiamava Sami Macakulli e aveva solo 23 anni. Il tragico incidente è avvenuto poco dopo le 16.30 di oggi (martedì 13 giugno) in via Padana Superiore a Castegnato, nel Bresciano.

Stando a una primissima ricostruzione, Macakulli era assicurato al traliccio della rete elettrica Terna con un grosso cavo che potrebbe essersi spezzato, per ragioni da chiarire, provocando la fatale caduta. All'arrivo dei sanitari, sopraggiunti a bordo di due ambulanze e di un'automedica, per il 23enne di origine albanese e di casa a Caorle (Ve) non ci sarebbe stato, purtroppo, più nulla da fare.

A fare chiarezza sul drammatico infortunio costato la vita all’operaio, che stava effettuando dei lavori di manutenzione per conto della Coget Impianti di Corteno Golgi, saranno le indagini dei carabinieri di Chiari e dei tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats.