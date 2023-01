Chiede un prestito per curarsi e finisce truffato su Facebook

È malato e le cure a cui deve sottoporsi sono costose, così tenta di ottenere un prestito ma finisce nella rete di quattro truffatori. In trappola è caduto un uomo di 70 anni, residente nel Verbano. Quattro persone, residenti nelle province di Cuneo, Modena, Ravenna e Treviso, sono state denunciate per riciclaggio.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo cercava di ottenere un prestito di 10.000 euro per pagare le spese per trattamenti sanitari a cui doveva sottoporsi, ma alla fine è stato derubato di oltre 4.000 euro. Il 70enne ha contattato i gestori di una pagina Facebook che si proponevano per questo genere di servizi finanziari. I termini contrattuali e il tasso proposto erano particolarmente vantaggiosi e così l'anziano ha deciso di aderire all'offerta. Prima di erogare il prestito pattuito, però gli è stato chiesto di stipulare un'assicurazione per 500 euro. L'uomo ha provveduto al versamento. Con altre scuse, gli sono stati chiesti altri versamenti per un importo complessivo di altri 3.500 euro. Il prestito, invece, non è mai stato erogato. L'uomo allora si è rivolto ai carabinieri di Verbania. I militari, seguendo il percorso del denaro versato, sono riusciti a risalire ai quattro indagati che adesso devono rispondere di riciclaggio.