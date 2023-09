Sequestrata da due giovani e costretta a salire sulla loro auto: il giallo della ragazzina sparita (e poi ritrovata)

Una ragazza di 15 anni è stata rapita e poi ritrovata nella tarda serata di ieri, 10 settembre, a Catanzaro. La squadra mobile della Questura sta indagando sul sequestro, ancora non è chiara la dinamica. Il rapimento è durato poche ore, grazie all'intervento della polizia.

Che cosa è successo

Secondo quanto ricostruito, la minorenne si trovava alla guida di una minicar che sarebbe stata bloccata in strada, a Catanzaro, da due giovani arrivati a bordo di un'utilitaria. La ragazza, figlia di un noto avvocato, sarebbe stata costretta ad abbandonare la sua auto per salire a bordo con le due persone. La scena sarebbe stata notata anche da alcuni passanti che sono stati ascoltati dagli inquirenti.

Il sequestro sarebbe durato poche ore, dopo che la giovane è stata rintracciata dalla Polizia nei pressi di Marcellinara, a pochi chilometri di distanza dal capoluogo calabrese. Le indagini puntano ora a identificare gli autori e a scoprire il movente, per cui non si esclude alcuna ipotesi. La ragazzina sta bene, anche se è sotto shock. Ai poliziotti ha detto di non avere subito violenze.

