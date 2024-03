Assalta un bar, ma lascia troppe impronte: arrestato baby rapinatore

La distrazione lo ha tradito. Le impronte lasciate su una vetrina hanno incastrato un ragazzino di sedici anni, ritenuto l'autore di una rapina messa a segno all'interno di un bar sito in via Nazionale a Torre del Greco nell'ottobre del 2023.

L'adolescente, già in un istituto penale minorile per un altro episodio simile, si è visto notificare la nuova ordinanza di custodia dai carabinieri. Le indagini sono state condotte dai militari della Stazione di Torre del Greco col reparto investigazioni scientifiche di Roma. Secondo l'accusa, il sedicenne e un complice (non ancora individuato, ndr) hanno assaltato il bar portando via 500 euro in contanti, sigarette e "Gratta e Vinci" per un importo complessivo di 2800 euro. Al sedicenne i militari sono arrivati visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza.