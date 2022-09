Il rapper evaso che si costituisce in diretta sui social

Nicholas Lo Presti, rapper di 29 anni, ha filmato in diretta social il momento in cui si è consegnato ai carabinieri di Melegnano, in provincia di Milano. Era scappato dai domiciliari due giorni prima. Le forze dell'ordine hanno arrestato il rapper con l'accusa di evasione.

Il ragazzo era stato messo ai domiciliari con il braccialetto elettronico nel gennaio 2021 per varie vicende legate al traffico di sostanze stupefacenti. Agli inizi di settembre si è recato in ospedale lamentandosi di una presunta reazione allergica dovuta al dispositivo di sicurezza che gli aveva gonfiato la gamba. Per questa ragione i sanitari gli hanno tolto il braccialetto.

Dopo essere tornato nella propria abitazione, libero dal sistema di controllo, ha deciso di scappare. I carabinieri di Paullo, nel milanese, giunti a casa sua assieme ai tecnici per reinstallare il dispositivo elettronico, non lo hanno trovato. E da qui sono iniziate le ricerche.

Il rapper ha filmato il momento in cui si costituisce sui social. Prima si beve due aperitivi a base di Campari e vino bianco. Poi il racconto dell'arrivo a Roma con seduta dal parrucchiere per farsi un nuovo taglio. E infine il viaggio in taxi fino alla caserma dei Carabinieri di Melegnano, alle porte di Milano, dove ha suonato il citofono per consegnarsi. Tutti i momenti sono stati raccolti in un video pubblicato su Tik Tok e Instagram che - racconta Il Cittadino di Lodi - ha superato gli 800mila click prima che i suoi profili venissero chiusi.

Il rapper ha preferito evitare di consegnarsi aii militari di Paullo e il 7 settembre si è presentato ai carabinieri di Melegnano spiegando che si consegnava "per volontà personale" e non di altri "da detenuto alle autorità dello Stato". Ed infatti è stato arrestato e portato non a casa, ma nel carcere di Lodi.