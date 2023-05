Parroco si ferma a cambiare la ruota della macchina e gli rubano l'intero incasso della sagra

È stato fatale un attimo di distrazione che ha lasciato però, tanto amaro in bocca. A raccontare l'accaduto, ai carabinieri dell'Arma, è stato don Andrea Gamba curato di Buttrio e Pradamano. Il sacerdote è stato infatti derubato mentre si apprestava a cambiare la ruota della sua auto. Un gruppo di ignoti hanno sottratto la cassetta con dentro l'incasso l'incasso dell'ultimo giorno di "Pradamano in Festa", la sagra del paese alle porte di Udine, per un ammontare di 10mila euro . La dinamica dei fatti non è ancora chiara: a quanto riferiscono i carabinieri la cassetta era stata appoggiata sul pedalino per salire in auto e in un attimo di distrazione del sacerdote è stata prelevata.

E il furto del lavoro di giorni di volontarie e volontari sarà la vera nota dolente di una manifestazione che ha fatto registrare, per il resto, un vero e proprio successo di pubblico.